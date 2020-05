Participa Cuba en reunión virtual parlamentaria a propósito de la pandemia

La Habana, Cuba. La diputada Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular expuso este jueves las experiencias de Cuba en el enfrentamiento al nuevo coronavirus en un conversatorio virtual que reunió a líderes parlamentarios de América Latina y el Caribe.

En el encuentro, convocado por los presidentes de las Cámaras de Diputados de México y Argentina con el objetivo de compartir experiencias, medidas y propuestas vinculadas a la emergencia sanitaria y su impacto económico, Mari Machado dijo que ¨para Cuba el desafío ha sido descomunal¨.

La diputada explicó que antes de la pandemia la Isla ya afrontaba una brutal intensificación del bloqueo genocida de los Estados Unidos, y que aún en estos tiempos esa política unilateral continúa limitando el acceso a equipos, medicamentos, dispositivos médicos y tecnologías relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de la COVID-19.

No obstante, aseguró que se ha logrado combatir la enfermedad con la voluntad política de la dirección del país; y con unidad y diálogo permanente entre el pueblo, su sociedad civil, sus instituciones y su Gobierno.

Tomado del sitio de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba

