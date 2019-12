Noventa años de fraternales relaciones (+Fotos)

La Habana, Cuba. – El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, acogió hoy una Cancelación Especial de Primer Día, dedicada al aniversario 90 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Isla y Japón.

La ceremonia estuvo presidida por Anayansi Rodríguez, viceministra cubana de Relaciones Exteriores; Rafael Solís, vicetitular de Comunicaciones; el Excelentísimo señor Kazuhiro Fujimura, embajador nipón en nuestro país, y Keiji Furuya, presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Japón-Cuba

La vicecanciller cubana destacó en su intervención los intercambios políticos de alto nivel que se han dado entre ambas naciones, y señaló que en la actualidad se mantienen positivas relaciones diplomáticas basadas en históricos lazos de amistad

Por la parte nipona, el señor Keiji Furuya recordó las visitas del Comandante Fidel Castro a su país, y lo catalogó como un ejemplo de liderazgo excepcional.

