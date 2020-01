Mensaje del embajador en China ante preocupación por el coronavirus

La Habana, Cuba. – El embajador cubano en China trasmitió un mensaje por la preocupación ante la epidemia causada por el coronavirus que afecta a miles de personas y que causa alarma sanitaria a nivel mundial.

Estimados compatriotas y amigos:

Continúa el combate a la epidemia provocada por el coronavirus 2019nCoV que acaba de ser declarada por la Organización Mundial de la Salud como “emergencia de preocupación internacional”.

Hasta ayer, según fuentes oficiales chinas, sumaban ya 170 los fallecidos en territorio continental de China (38 más que el miércoles), 7,736 casos confirmados y 124 pacientes dados de alta tras su recuperación (21 más que el miércoles). El Tíbet, única zona de China que se mantenía libre de casos, ayer reportó el primer caso de infestación.

Según los expertos comienza ahora la fase más aguda y severa, en la que se prevé un pico de contagios, y por tanto la exigencia de que todos extrememos las preocupaciones.

Muchos continúan acercándose para conocer la situación de nuestros compatriotas residentes en el país, ante el agravamiento de la situación epidemiológica. Les confirmo nuevamente que no se registran afectaciones en ningún miembro de nuestra comunidad residente en China. Se ha establecido situación excepcional con un Plan de Medidas que responden a lo que hemos dado en denominar Fase 2 y ya se prevén las de la Fase 3 que comenzaremos a implementar a partir del 1ro de febrero. Se actualiza diariamente desde la Embajada y los Consulados Generales la información sobre la situación de los cubanos residentes, así como el cumplimiento de las medidas del gobierno chino, tanto a nivel local como nacional.

Se ha reiterado a todo el personal de la Misión Estatal y a los cubanos residentes en las diferentes regiones mantener las medidas higiénico-sanitarias previstas para evitar el contagio, evitar las aglomeraciones públicas, tomar medidas preventivas de vigilancia epidemiológica, y seguir las indicaciones de las autoridades locales implementadas en los lugares donde se encuentren.

El total de 92 estudiantes cubanos que se encuentran actualmente en territorio chino cursando estudios por diferentes modalidades se encuentra bien. De ellos, hay sólo una estudiante que se encuentra actualmente en la ciudad de Wuhan, epicentro de la epidemia, con la que mantenemos la comunicación diaria. Los estudiantes están cumpliendo lo orientado por sus Universidades, las cuales han tomado medidas adicionales para restringir el acceso de visitantes, así como orientan salir solo en casos necesarios y cumpliendo con todo lo que está indicado para el uso de las máscaras y las medidas higiénico-sanitarias. Se les chequea el estado general de salud y la temperatura, en algunos casos, hasta dos veces al día. En el día de hoy se les hizo entrega de máscaras tipo KN95, adquiridas por la Embajada, a los 50 estudiantes que se encuentran en Beijing, mientras que los consulados generales de Guangzhou y Shanghai están buscando alternativas para adquirir máscaras y entregárselas a los estudiantes que las necesiten en sus respectivas jurisdicciones.

Se mantiene además la comunicación directa con los 10 ciudadanos cubanos que residen en la ciudad de Wuhan, que se mantiene aislada y el gobierno está llevando a cabo su estrategia de máxima alerta. Todos se encuentran bien y están cumpliendo con las medidas.

De manera general, la respuesta de nuestra gente ha sido ejemplar y no tenemos dudas de que seguirá siendo de esa manera.

En este periodo, además de cumplir con nuestra labor de atención a todos nuestros compatriotas, hemos podido constatar la labor encomiable, responsable y de máxima prioridad de parte de las autoridades chinas, que no han escatimado esfuerzos para evitar la propagación del virus. Reitero nuestro agradecimiento más profundo por la información transparente y actualizada recibida de parte de la Cancillería, de las autoridades sanitarias, y de los gobiernos central y local, por todas las vías, y en diferentes idiomas, que nos ha permitido realizar mejor nuestro trabajo de prevención y atención a los compatriotas cubanos en China.

Como expresó el director general de la Organización Mundial de la Salud tras concluir su visita a China, el pasado 29 de enero, doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, “cerca del 99% de los casos y todas las muertes ocurridas en China, con sólo 68 casos confirmados y ninguna muerte en 15 países y regiones fuera del país, hace que China merezca nuestra gratitud y respeto. China está implementando medidas muy serias y no podemos pedir más”.

La alta dirección de nuestro Partido y Gobierno y todo nuestro pueblo sigue muy pendiente del desarrollo de la situación, y más allá de la lógica preocupación respecto a la salud de todos nosotros, apreciamos que la rápida respuesta y las medidas adoptadas fortalecen a su vez nuestra confianza respecto a la capacidad real de los hermanos chinos para ganar una vez más la batalla contra la epidemia.

A quienes, de manera irresponsable se han prestado al quehacer inescrupuloso de ciertos medios siempre dispuestos a criticar y sembrar incertidumbre, los exhorto al respeto y apoyo que merecen nuestros hermanos chinos en un momento de tanta incertidumbre y dolor.

La entrega y el altruismo de aquellos que el mismo pueblo llama “ángeles de batas blancas” y la solidaridad de los propios chinos ante esta situación, merecen todo nuestro reconocimiento y agradecimiento especial. A ustedes les decimos que no están solos, que estamos con ustedes. China y cada ciudad en la que nos encontramos es también nuestro hogar común.

¡Trabajemos juntos para prevenir y controlar la epidemia, y trabajemos juntos para proteger la salud y la seguridad de las personas en este gran país!

Tomado del Portal Cuba.cu

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.