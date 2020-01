Mantienen vigilancia sismológica en Cuba

Santiago Cuba. – El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, de Santiago de Cuba, mantiene una vigilancia constante en relación con el sismo ocurrido el martes a unos 125 kilómetros al suroeste de Cabo Cruz, en Granma.

El doctor en Ciencias Bladimir Toirán, presidente del Consejo Científico del referido centro, informó que en las últimas horas de ocurrido el evento se han reportado más de 500 réplicas, distribuidas en dos zonas de la Falla Oriente.

La primera de la zona reporta apenas un 30 por ciento de esos movimientos sísmicos, mientras que con el 75 aparece la segunda en la zona de Isla Caimán, como resultado de la activación de otro segmento de la Falla Oriente.

El especialista explicó que dada la lejanía del foco principal, ese mayor número de sismos no pueden considerarse réplicas del terremoto, el cual tiene una longitud de ruptura de unos 70 kilómetros.

