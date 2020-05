Mantienen trabajo a distancia en entidades matanceras

Matanzas, Cuba. Más de 30 mil trabajadores de la provincia de Matanzas se acogen a la modalidad de empleo a distancia, medida laboral para evitar el contagio y propagación del nuevo coronavirus.

Lázaro González Varela, director de Trabajo y Seguridad Social en el territorio, explicó que cerca del 90 por ciento corresponde a unidades presupuestadas y empresas del Poder Popular.

González Varela expresó que el año pasado, el país impulsó la variante de trabajo a distancia, con más vigor desde septiembre último por la restricción del combustible ocasionado por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos.

De los afectados por la paralización de sus actividades, se reubican en plazas de mensajeros del Comercio, en el Sistema de Atención a la Familia para llevar el alimento a los necesitados, en el pesquisaje o como trabajadores sociales.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.