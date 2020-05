Los más destacados en la actividad tabacalera

La Habana, Cuba. Por acuerdo del Sindicato Nacional Agropecuario, Forestal y Tabacalero y el Grupo Empresarial TABACUBA, la provincia de Holguín resultó la mejor de su tipo del sector en el país.

Ese territorio se hizo acreedor del estímulo por los resultados extraordinarios integrales en el movimiento especial productivo emulativo “Mi aporte decide” en las empresas provinciales: Acopio, Beneficio y Tabaco Torcido, y la de Cigarro Lázaro Peña.

Nidia García Berenguer, miembro del Secretariado del Sindicato Nacional del sector, informó que esos colectivos se destacan por los logros concretos productivos para la exportación y los altos rendimientos en la campaña de siembra tabacalera.

La dirigente añadió que esos hombres y mujeres dedicaron los esfuerzos al 29 de Mayo, Día del trabajador tabacalero, y a Lázaro Peña González en el Aniversario 109 de su natalicio.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.