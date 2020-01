Los bolivianos venceran

La Habana, Cuba. – El gobierno de facto de Bolivia sumiso al imperio como su derecha recalcitrante, no podrán borrar el bienestar que Evo Morales dio a su pueblo al que hizo partícipe del desarrollo, aseveró Abel Sosa Martínez, vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

En la celebración realizada en el ICAP por el Aniversario 14 de la creación del Estado Plurinacional de Bolivia, y en solidaridad con Evo Morales, agregó Sosa Martínez que los latinoamericanos defienden y respaldan la propuesta del Movimiento al Socialismo, MAS, para las próximas elecciones.

Ariana Campero Navas, respresentante del MAS en Cuba, afirmó que el gobinero fascista que usurpó el poder en Bolivia, intenta aplastar a los indígenas, y denunció el asesinato de más de 30 pobladores.

Rechazó la cínica y miserable campaña de esa tiranía contra los médicos cubanos que solo llevaron salud y bienestar a su pueblo.

