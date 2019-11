Los 500 de La Habana se acercan

La Habana, Cuba. – Este 15 de noviembre los habaneros y visitantes viviremos momentos memorables en espera del medio milenio de la ciudad de La Habana, fecha para la que se ha trabajado intensamente por devolver a la capital lugares insignes que la llenan de belleza y prestancia.

La vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial, Tatiana Viera, explicó que en horas de la mañana se estarán inaugurando un grupo de obras importantes como: El Complejo Recreativo la Giraldilla, en La Lisa.

En la tarde, agregó, se inaugurará la Exposición Fotográfica San Petersburgo-La Habana, en el Lobby de la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba y posteriormente tendrá lugar una Gala-Concierto del Ballet de San Petersburgo.

A las 09:00 de la noche, señaló Tatiana Viera, se realizará la ceremonia de las Mazas del Cabildo, desde el Palacio de los Capitanes Generales al Templete donde Eusebio Leal dedicará unas palabras a La Habana.

La espera del 16 de noviembre, día en que La Habana cumple sus 500 años, estará matizada por un amplio programa gastronómico-cultural para el disfrute de todo el pueblo, protagonista de cada una de las obras realizadas durante los últimos tiempos en la capital.

Tatiana Viera, vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial, informó que a lo largo de todo el Malecón, en el área recreativa costera de Calle 1era. y 70, en Playa y en el Salón Rojo de la Tropical habrá también actividades culturales.

A las 12:00 de la noche, afirmó, se realizará la ceremonia de las 21 salvas de artillería desde la fortaleza San Carlos de La Cabaña, acompañado por 16 mil fuegos artificiales, a cargo de una compañía canadiense.

La vicepresidenta explicó que este espectáculo pirotécnico se podrá apreciar en todo el Malecón y servirá de antesala al Brindis 500.

La gran escalinata del Capitolio de La Habana servirá de escenario mañana desde las 09:00 de la noche, a la gala que celebrará los 500 años de la fundación de La Habana en su definitivo asentamiento.

El espectáculo contará con el Ballet Nacional de Cuba, el Conjunto Folclórico Nacional, el Ballet Español de Cuba, el Teatro Lírico Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional y el coro Entrevoces.

Habrá solistas y grupos exponentes de diversas vertientes de la música popular cubana, como Yoruba Andabo, Pancho Amat y su Cabildo del Son, Beatriz Márquez, Haila María Mompié, Isaac Delgado, Liuba María Hevia y María Victoria Rodríguez.

El amplio elenco de la gala -con dirección artística de Efraín Sabás- incluirá además, entre otros, a Gerardo Alfonso, Laritza Bacallao, Waldo Mendoza y una representación del célebre cabaret Tropicana, próximo a sus 80 años.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.