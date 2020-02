La juventud cubana seguirá demostrando su madurez

Pinar del Río, Cuba. – La integrante del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Olga Lidia Tapia Iglesias, dijo en Pinar del Río durante la Asamblea XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) que las nuevas generaciones continuarán demostrando madurez.

Destacó que ellos están presentes con su ejemplo en cada tarea de la Revolución, sobre todo en campos necesarios como la economía y la producción de alimentos, a pesar del genocida bloqueo del gobierno de Estados Unidos.

La Asamblea Congreso de la UJC en Pinar del Río la presidió Susely Morfa, máxima dirigente de su Comité Nacional, mientras la clausura estuvo a cargo de Julio César Rodriguez, Primer Secretario del Partido en la provincia.

El también miembro del Comité Central los exhortó a continuar Cultivando Revolución por Nuevas Victorias y a la vez felicitó a Joel Rodriguez Díaz, nuevo dirigente juvenil en Pinar del Río.

