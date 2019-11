La Habana de fiesta

La Habana, Cuba. – Con el alumbrado de Galiano y el Encuentro Antiimperialista de Solidaridad por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que se desarrolla en el Palacio de las Convenciones, de La Habana, inició la jornada intensiva de los festejos por los 500 años de la capital.

El vicepresidente del Consejo de la Administración, Luis Carlos Góngora, informó en conferencia de prensa que entre las actividades a realizarse este fin de semana están los Conciertos de Música “Habana Más”, que tendrán lugar hasta el domingo en La Piragua.

Señaló que el pueblo capitalino y los amigos que nos visitan podrán disfrutar en la noche de hoy de la presentación de las agrupaciones Yoruba Andabo e Isacc Delgado y como cierre del evento se presentarán Telmaris y Los Van Van.

Luis Carlos Góngora agregó que en la mañana del sábado y el domingo se realizará la Carrera Gran Fondo del Caribe de Ciclismo de Ruta Habana 500.

