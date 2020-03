La comunicación, esencial en la gestión de Gobierno en Cuba

La Habana, Cuba. – Yoel Suárez Pellé, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, aseveró que la comunicación no puede desvincularse del desarrollo de la nación, ya que constituye un eje estratégico.

En la clausura del V Consejo Nacional de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales agregó que la comunicación social tiene una autoridad y posicionamiento clave en la sociedad, y acompaña toda gestión de gobierno.

Los asistentes a la magna cita abordaron las experiencias de su participación en el control interno de organismos, empresas y establecimientos, y valoraron los resultados en esa tarea en cada territorio.

Abogaron también por mayor integración entre esos profesionales y los factores gubernamentales en cada provincia y municipio, e insistieron en la retroalimentación y aprendizaje de los comunicadores desde la práctica misma.

