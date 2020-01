Juventud de Las Tunas recuerda recorrido de la Caravana de la Libertad

Las Tunas, Cuba.- En patriótico acto recibieron en la Plaza Martiana de Las Tunas a los jóvenes que reeditaron el paso de la Caravana de la Libertad por esa provincia, desde el municipio de Majibacoa hasta la salida hacia Camagüey.

Los participantes en la rememoración vistieron el glorioso uniforme verdeolivo portando la enseña nacional y otras banderas, acompañadas de las expresiones de respaldo a la Revolución como seguidores de la obra patria.

Estudiantes, combatientes y otros representantes del pueblo tunero concurrieron al encuentro con la historia del 4 de enero de hace 61 años, en el que se alzaron voces como reafirmación de ser continuidad y nunca ruptura.

Durante el acto, el Primer Secretario del Partido en Las Tunas, Manuel Pérez, entregó un reconocimiento a la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, y el carné de la UJC a nuevos militantes.

Reportó Mayra Castro Lora

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.