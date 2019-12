Investigadores del tabaco se dan cita en La Habana

La Habana, Cuba. – Bajo el lema Mejorando nuestra herencia inició en el Palacio de Convenciones de La Habana, el Primer Congreso Internacional de Investigaciones del Tabaco (INVESTA 2019), que tendrá lugar hasta el próximo .

La Directora del Instituto de Investigaciones del Tabaco, Anayansi Cuellar afirmó que el evento cuenta con un programa que permitirá el intercambio sobre temáticas como: mejoramiento genético, prácticas agrícolas, proceso industrial, entre otras.

Explicó que a través de ponencias y conferencias magistrales los delegados provenientes de Brasil, Francia, México, España y Nicaragua acercarán a los participantes al quehacer científico tabacalero internacional.

Anayansi Cuellar afirmó que este Primer Congreso constituye una oportunidad para establecer cooperaciones científicas en aras de mantener la primacía del tabaco cubano en el mercado mundial.

