Intercambian parlamentarios cubanos y serbios

Belgrado, Serbia . – La presidenta de la Asamblea Nacional de Serbia, Mája Gokovic, sostuvo un nuevo encuentro con Ana María Mari Machado, vicepresidenta del Parlamento y del Consejo de Estado cubanos.

Gokovic reiteró las posiciones del estado serbio de apoyo a la Isla y que su país votará a favor de la resolución contra el bloqueo de Estados Unidos de hace casi seis décadas que se debatirá en noviembre próximo en la Asamblea General de la ONU.

También mostró el interés y el deseo de incrementar las relaciones interparlamentarias y ampliarlas a las comisiones de Salud, Educación y Agricultura, e intensificar el intercambio de experiencias entre los dos órganos legislativos.

La vicetitular cubana, quien se despidió de su visita a Serbia al frente de la delegación cubana a la Asamblea de la Unión Parlamentaria reiteró el interés de La Habana en seguir fortaleciendo las relaciones.

