Inicia Vicepresidente cubano visita oficial a Pakistán

Islamabad, Pakistán. – Roberto Morales Ojeda, vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, inició una visita oficial a la República Islámica de Pakistán, como parte de su recorrido por varias naciones asiáticas.

Según informa en Twitter Alberto Blanco, director de Asia y Oceanía del Ministerio cubano de Relaciones Exteriores, Morales Ojeda recorrió el Instituto Nacional de Salud de Pakistán, y sostuvo un fraternal encuentro con su director ejecutivo, Aamer Ikram.

Ojeda e Ikram ratificaron que la salud constituye una esfera protagónica dentro del intercambio entre los dos países, así como un área promisoria para continuar ampliando la cooperación bilateral.

El vicepresidente cubano y la delegación que lo acompaña visitaron el Monumento de Pakistán, inaugurado en 2007, el cual representa las cuatro provincias y los tres territorios en que se divide ese país asiático, y constituye un símbolo de la cultura y civilización pakistaní, a través de su diseño semejante a una flor de loto.

Cuba y Pakistán fortalecieron sus relaciones diplomáticas tras el terremoto de 2005 en esa nación asiática, donde un contingente de médicos cubanos de la brigada Henry Reeve prestó su ayuda solidaria en la ciudad pakistaní de Cachemira.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.