Inicia en Santiago de Cuba año de preparación para la defensa

Santiago de Cuba. – El acto de inicio del año de preparación para la defensa de la provincia de Santiago de Cuba, se celebró este 3 de febrero, donde fueron reconocidas instituciones, oficiales, sargentos, soldados y civiles de la defensa por su labor durante el pasado período de instrucción.

La actividad fue presidida por el general de brigada Ricardo Riger Tejera, segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército Oriental, jefes y oficiales de unidades de la región militar y el Ministerio del Interior, así como dirigentes del Partido y el Gobierno en la provincia.

En la ceremonia fueron dados a conocer los objetivos de trabajo de las fuerzas del territorio para el año 2020, basados en el perfeccionamiento de la preparación para la Guerra de todo el pueblo.

Las conclusiones del acto estuvieron a cargo del Coronel Mario Fernández Díaz, Jefe del sector militar en Santiago de Cuba.

