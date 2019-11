Inauguran ruta aérea desde Rusia a Holguín

Holguín, Cuba. – Unos 500 viajeros procedentes de Moscú arriban hoy al Aeropuerto Internacional Frank País, de Holguín, en vuelo inaugural hacia ese destino de la aerolínea Royal Flight, muestra del creciente interés por Cuba en el mercado euroasiático.

Con la apertura de la temporada alta del turismo en el archipiélago, la nueva ruta duplicará la presencia de viajeros rusos en el nororiente cubano, luego de operaciones previas de la aerolínea Nordwind y el turoperador Coral Travel.

Desde el año pasado hasta agosto último, Holguín recibió en sus hoteles de playa y otras instalaciones a más de 20 mil turistas rusos, con tendencia al incremento sostenido en próximos meses.

La nueva ruta desde Rusia a Holguín se suma a las inauguradas antes a varios destinos de la Isla, procedentes de este y otros países europeos, tras recientes medidas del bloqueo yanqui sobre la navegación aérea hacia Cuba.

