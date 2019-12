Impulsan obras sociales en municipios matanceros

Matanzas, Cuba. – A las puertas del aniversario 61 del Triunfo de la Revolución, la provincia de Matanzas emprende la ejecución de obras sociales y labora en la terminación de otras de gran impacto económico.

Los constructores trabajan en la infraestructura hotelera, mejoras a las escuelas, reparaciones en hospitales, Casas de Abuelos, Hogares de Ancianos y el embellecimiento de parques infantiles, bodegas, consultorios médicos y farmacias.

Diversas dependencias del comercio, la gastronomía y los servicios, en Matanzas, mostrarán una nueva imagen antes del fin de año; mientras que se prevé el remozamiento de fachadas de edificios y entradas de poblados.

El Buró Provincial del Partido organiza el recorrido por centros destacados por el Triunfo de la Revolución donde los matanceros ratificarán el compromiso de consagrarse al bienestar del pueblo y sus legítimos derechos.



