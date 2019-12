Ignacio Ramonet sostiene encuentro con jóvenes en Camagüey

Camagüey, Cuba. – La visita del destacado politólogo Ignacio Ramonet a Camagüey, resultó propicia para dialogar con jóvenes cubanos, representantes del pensamiento de la izquierda latinoamericana.

El encuentro sostenido con el intelectual, quien está consciente del papel de las nuevas generaciones, fue realizado en medio de la Feria de Jóvenes Creadores, que auspicia la Asociación Hermanos Saíz.

Con la intención de compartir con los jóvenes cubanos, el reconocido periodista ha extendido sus intercambios desde el año 2017, cuando reflexionó con estudiantes de la Universidad de Camagüey para presentar su texto El imperio de la vigilancia.

La publicación en 2006 de Cien Horas con Fidel, entre los textos más difundidos en el mundo sobre la obra del líder de la Revolución cubana, convirtió a Ramonet en uno de los autores preferidos por los jóvenes progresistas latinoamericanos.

