Gestas independentistas a cita de estudiosos en Holguín

Holguín, Cuba. – Historiadores y otros investigadores sociales participan en Holguín en el XXI Encuentro de Estudios sobre las Guerras de Independencia, que sesiona en esa ciudad en ocasión de su Semana de la Cultura.

La cita transcurre hasta mañana en el museo Casa Natal de Calixto García, donde radica un centro de información sobre las gestas independentistas cubanas, en las que el General de tres Guerras desempeñó un reconocido liderazgo.

Entre otros foros académicos, la semana de la cultura holguinera suma un evento de investigadores del patrimonio local, paneles sobre la creación audiovisual y literaria en el territorio y numerosas presentaciones editoriales, en escuelas, universidades y centros penitenciarios.

Paralelamente, sesionan los jurados del Premio de la Ciudad de Holguín en una decena de manifestaciones, cuyos fallos se harán públicos el domingo entrante.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.