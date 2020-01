Fortalecidos innovadores en su misión

La Habana, Cuba. – La Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), realizará su Segunda Conferencia con más de 200 mil miembros, afiliados a los diferentes sindicatos nacionales.

Alfredo Machado López, presidente de la ANIR, señaló que se ha logrado un incremento de sectores productivos con importante actividad innovadora, que favorece al desarrollo de la economía y la sociedad.

Añadió que los asociados pertenecen a más de 9 mil 300 comités de innovadores y racionalizadores de base, que fueron reorganizados durante el proceso orgánico hacia la Segunda Conferencia Nacional de la institución.

Machado López, destacó que se precisa continuar fortaleciendo el principio de que ingresen en la Asocación, y permanezcan quienes realmente aporten al país, con un criterio económico y de optimización que marque la diferencia entre los asociados.

