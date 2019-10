Fidel, paradigma de pensamiento integrador del siglo XX

La Habana, Cuba. – En Latinoamérica y el Caribe Fidel Castro Ruz alcanza un relevante lugar por su pensamiento crítico hacia el capitalismo, neoliberalismo y antiimperialismo, expresó el Doctor Yoel Cordoví Núñez, presidente del Instituto de Historia de Cuba.

En la inauguración del III Simposio Internacional la Revolución Cubana: Génesis y Desarrollo Histórico, señaló que no hay un político que como Fidel ejemplificara en el siglo XX las bases de un pensamiento emancipador latinoamericano

Cordoví Núñez destacó la importancia actual del legado fidelista, cuando en nuestra área se redefinen la ideología de las sociedades de las naciones por el neoliberalismo o el socialismo

El Simposio Internacional la Revolución Cubana: Génesis y Desarrollo Histórico sesiona en La Habana y a la inauguración asistieron Víctor Gaute, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, entre otros.

