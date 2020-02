Festival del Habano con atractivas ofertas de productos cubanos

Cuando faltan pocos días para la realización en La Habana del Festival del Habano, expertos destacan este domingo la calidad de productos elitistas de Cuba, como el puro Cohíba Behike.

El Festival del Habano tendrá en La Habana del 24 al 28 de febrero, momento propicio para que delegados de más de 60 países se pongan en contacto con la agroindustria tabacalera insular.

Uno de los productos de mayor vuelo de todos los tiempos lo constituye el Cohíba Behike, línea más sobresaliente, sobre todo en la franquicia La Casa del Habano, con más de 140 establecimientos en todo el orbe.

El Cohíba Behike constituye la línea más exclusiva de esa prestigiosa marca, aparece en tres formatos, e incorpora en su ligada hojas de tabaco llamadas medio tiempo que suministran un carácter y sabor únicos, por lo que se convierte en su secreto mejor guardado.

