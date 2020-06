Felicita Díaz-Canel a los niños cubanos

La Habana, Cuba. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, envió este 1 de junio, Día Internacional de la Infancia, una felicitación a los niños de la Isla a través de su perfil en Twitter.

En Cuba existe una infancia con derechos que seguiremos defendiendo, aseveró el mandatario de la mayor de las Antillas en la red social.

Díaz-Canel acompañó su mensaje con el trabajo del periódico Juventud Rebelde titulado En Cuba existe una infancia con derechos, el cual reitera que con muchas certezas, la primera de ellas, saber que son y serán siempre el tesoro más importante de su Revolución, y que por eso los cuida, todo lo hace pensando en ellos y defiende su derecho a una vida plena, los infantes cubanos celebraban su Día Internacional.

A través del rotativo, Rosa María Ramírez, presidenta de la Organización de Pioneros José Martí envió una sincera felicitación y un abrazo inmenso a cada niño y niña del país.

