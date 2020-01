Febrero acogerá al Festival del Habano

La Habana, Cuba. – Del 24 al 28 de febrero próximo se realizará en Cuba la XXII edición del Festival del Habano, evento en el que se dan cita cada año los amantes del mejor tabaco del mundo.

Informa el Departamento de Marketing Operativo de Habanos S.A que, como es habitual, durante la cita se presentarán las principales novedades del año, además de mantener actividades tradicionales como el recorrido por las mejores plantaciones de tabaco.

Explican que también se realizarán visitas a las más emblemáticas Fábricas de Habanos, la Feria Comercial, Seminarios, el Concurso Internacional Habanos World Challenge, que celebra su tercera edición, la Clase Magistral de Torcido y la Subasta de Humidores.

Durante una semana los amantes de los puros cubanos de todo el mundo se darán cita en Cuba para adentrarse en los secretos de una tradición milenaria.

