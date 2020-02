Evoca Díaz Canel pensamiento de Fidel sobre Cuba y Venezuela

La Habana, Cuba.- El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel evocó hoy a Fidel, sobre los lazos históricos entre Cuba, Venezuela y sus próceres.

En su cuenta en Tuiter, el mandatario de la mayor de las Antillas suscribió una afirmación del líder de la Revolución Cubana respecto a que Simón Bolívar fue el hombre al que más admiró José Martí, nuestro Héroe Nacional.

Cuba y Venezuela mantienen estrechas relaciones y La Habana ha reiterado que no renunciará a esos nexos, que considera de principios, tal y como pretende el gobierno de Estados Unidos.

