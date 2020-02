Envía Canciller cubano condolencias a pueblo mozambiqueño

La Habana, Cuba. – El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, envió sus condolencias al pueblo y gobierno de Mozambique, por el fallecimiento de Marcelino dos Santos, Héroe Nacional del país africano.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el Canciller de la Isla recordó al destacado luchador, fundador del Frente de Liberación de Mozambique, quien fuera gran amigo de Cuba y del líder histórico de la Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Además de expresar sus condolencias al pueblo en general, el diplomático antillano extendió el mensaje hasta los familiares y allegados del revolucionario, que falleció este 11 de febrero a los 90 años de edad.

Marcelino dos Santos fue un poeta y político mozambiqueño, que se desempeñó como vicepresidente del partido Frente de Liberación de Mozambique de 1969 a 1977.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.