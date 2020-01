Entregan a Graziella Pogolotti Premio a la Dignidad (+Fotos)

La Habana, Cuba. – La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), en la persona de su presidente Ricardo Ronquillo, entregó a la intelectual Graziella Pogolotti el Premio a la Dignidad, durante el acto de conmemoración de la Universidad del Aire, en el Instituto de Historia de Cuba.

El presidente de la UPEC, expresó que el lauro es un reconocimiento a la excepcional labor de magisterio y divulgación de lo mejor de nuestra cultura que realiza la doctora Pogolotti, quien defiende desde la intelectualidad el proyecto de nación que queremos en Cuba.

Señaló que ella es una sobresaliente ensayista y deslumbrante y fiel martiana, que con su prosa legítima y apasionada, respalda lo mejor de nuestra identidad.

Graziella Pogolotti recibió además un CD con una grabación que reproduce conferencias del destacado pintor Marcelo Pogolotti, Alejo Carpentier, y de ella, que fue una activa colaboradora de la Universidad del Aire.

El Instituto de Historia de Cuba realizó el taller la Universidad del Aire, en la cultura, la pedagogía y el periodismo cubanos, con la participación especial de la doctora Graziella Pogolotti, una de las activas participantes en ese programa radial del circuito CMQ Radio.

El doctor en Ciencias Históricas, Hernán Iglesias Villar, expuso importantes consideraciones de lo que fue la Universidad del Aire, espacio radial que tenía como objetivo elevar la cultura, y sembrar el patriotismo en la población cubana de la época.

Señaló que mediante ese espacio se denunció la corrupción, malversación y las atrocidades de los funcionarios del gobierno de turno, y precisó que estuvo al aire 12 años.

Iglesias Villar puntualizó que ese programa radial combinó una docencia de altos quilates con la radiodifusión, teniendo como público esencial al pueblo cubano.

