Entregan a Eusebio Leal sello de Verde Olivo

La Habana, Cuba. – Durante la presentación del número dos del año de la revista Verde Olivo, el Historiador de La Habana, Eusebio Leal, recibió el sello conmemorativo por los 60 años de esa publicación, enmarcado en un trozo de palma pulida.

En sus palabras de presentación de la revista, dedicada al bicentenario de Céspedes, Leal hizo un recuento de la vida del patriota y señaló que Fidel aprendió del Padre de la Patria que lo más importante de una revolución es la búsqueda de la unidad.

Para Verde Olivo es momento de especial significación que afinca el sentido de seguir divulgando las tradiciones patrióticas, militares e internacionalistas, dijo el coronel Rigoberto Santiesteban, director de la publicación.

Eusebio Leal fue inscrito en el libro de honor de la revista, y recibió además una foto con su sombrero en la mano titulada El sombrero del Quijote, del artista Roberto Garaicoa.

