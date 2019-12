Detiene Aduana de Cuba a pasajero con cápsulas de cocaína (+Foto)

La Habana, Cuba. – Fuerzas especializadas de la Aduana General de la República detectaron en el Aeropuerto Internacional José Martí a un pasajero procedente de Sudamérica, quien pretendía introducir en el territorio cubano 37 cápsulas de cocaína líquida.

La detención el 19 de diciembre fue posible gracias al análisis realizado por los oficiales de Aduana de los indicios mostrados por el pasajero en su tránsito por la instalación.

El periódico Juventud Rebelde informa hoy que la sospecha se corroboró con la aplicación del escáner corporal, importante medio técnico para esa modalidad, que permitió determinar la presencia de las cápsulas en su cavidad abdominal.

Frente al incremento del modus operandi para el tráfico ilícito de drogas, los especialistas de la Aduana General de la República impiden la introducción de esas sustancias al país e intensifican su control en frontera.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.