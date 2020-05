Destacan resultados de Granma ante la Covid-19

Granma, Cuba. El General de Brigada, Agustín Peña, Jefe del Ejército Oriental, destacó en Bayamo, los resultados de Granma en la contención del nuevo Coronavirus e indicó no bajar la guardia para vencerlo.

En la reunión del Consejo provincial de defensa, el Jefe del Ejército Oriental, orientó producir más alimentos para la población, seguir cumpliendo todas las medidas higiénicas sanitarias y dijo que no nos podemos confiar.

Apuntó que nadie sabe dónde se encuentra el virus, y constituye un reto enfrentarlo por parte de cada ciudadano en sus hogares, centros de trabajo y las instituciones, para vencerlo y seguir adelante en medio del recrudecimiento del bloqueo del imperio yanqui.

El Jefe del Ejército Oriental, orientó a los cuadros dialogar con el pueblo, para que tome conciencia de que la Covid-19 ha pasado, y felicitó al Consejo de Defensa de Granma por su positivo trabajo.

