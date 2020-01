Desestiman demanda contra línea de cruceros por labor en Cuba

Washington. – Una jueza estadounidense desestimó una demanda presentada contra la línea de cruceros MSC Cruises bajo el Título III de la controvertida Ley Helms-Burton contra Cuba.

El embajador cubano en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, difundió en su cuenta de Twitter un enlace al texto de la orden emitida por la magistrada en Miami, Florida, la cual tiene fecha del 3 de enero.

US judge dismisses case against MSC Cruises SA under Helms Burton legislation, Blockade on #Cuba https://t.co/qB3vePYbRB pic.twitter.com/jGW2aeYMVk

Havana Docks Corporation, una compañía que dice ser propietaria legítima de ciertos bienes inmuebles comerciales en el Puerto de La Habana, interpuso una acción legal contra esa línea de cruceros, por el uso de esa infraestructura.

La línea de cruceros, argumentó en una moción que la demanda debía ser desestimada por varias razones, entre ellas que quienes presentaron la reclamación no incluyeron suficientes acusaciones sobre el presunto tráfico de los acusados en la propiedad.

