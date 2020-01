Denuncia Canciller de Cuba papel del imperialismo en América Latina

La Habana, Cuba. – El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció que en América Latina y el Caribe todos conocen del apoyo del gobierno de Estados Unidos a las dictaduras más horrendas en el hemisferio.

El Secretario Pompeo no engaña a nadie, escribió el ministro cubano de Relaciones Exteriores en su cuenta en Twitter, donde apuntó que es conocido el historial de crímenes y la complicidad de Estados Unidos en las desapariciones y torturas.

La historia recoge varios ejemplos del apoyo de Washington al derrocamiento de gobiernos progresistas en la región, como el del socialista Salvador Allende en Chile en 1973, e incluso el más reciente contra Evo Morales en Bolivia.

Sin embargo, Pompeo volvió a criticar a Cuba y Venezuela, y defendió al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien es promotor de la política hostil estadounidense en la región.

