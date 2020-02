Denuncia Canciller cubano recrudecimiento del bloqueo económico a la Isla

La Habana, Cuba. – En un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, el Canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó el recrudecimiento de manera brutal del cerco económico de Washington hacia la Isla, iniciado hace 57 años.

El titular de la diplomacia afirmó que la política hostil y agresiva contra Cuba daña a nuestro pueblo y a los cubanos que residen en ese país y en cualquier otra nación del planeta.

Rodríguez añadió que el bloqueo incluye un conjunto de legislaciones, regulaciones y decretos que tuvieron comienzo el 6 de febrero de 1963 cuando el entonces presidente norteamericano John Kennedy decretara el embargo total del comercio a la Isla.

El jefe de la Diplomacia cubana aseveró que luego de más de cinco décadas de aplicación, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca marca una escalada de acciones contra Cuba y, en particular, el reforzamiento del bloqueo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.