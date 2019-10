Dedican a Fidel Simposio de historia de la Revolución

La Habana, Cuba. – A la obra y al pensamiento de Fidel Castro Ruz y su importancia para los pueblos en la conquista de su soberanía, se dedica el III Simposio Internacional La Revolución Cubana: Génesis y Desarrollo Histórico, que se celebrará en La Habana.

La cita se llevará cabo del 29 al 31 del presente mes en el Palacio de Convenciones, y en ella participarán 150 especialistas aproximadamente, de ellos 50 en representación de 21 países, incluyendo Estados Unidos.

Entre los objetivos del evento están actualizar acerca del devenir de la Revolución cubana, sus retos y desafíos en el escenario mundial, cada vez más difícil y riesgoso para las naciones pobres y aquellas que hoy luchan por su soberanía.

También se darán a conocer las investigaciones que se desarrollan en el país relacionadas con nuestra historia y su influencia en Latinoamérica y el Caribe.

En el Simposio Internacional la Revolución Cubana: Génesis y Desarrollo Histórico se trabajará en comisiones, y también se inaugurará una exposición itinerante de carteles denominada 60 años de Revolución cubana

El martes 29 se desarrollarán algunos temas relacionados con el legado del Comandante en Jefe, entre estos Fidel Castro Ruz: El papel de las ideas en la construcción del socialismo; Pensamiento y ejecutoria en Fidel Castro, entre otros.

Las Relaciones Cuba-Estados Unidos: las etapas de la confrontación en la Era Trump; y De Barack Obama a Donald Trump: continuidad y ajuste en la política de Estados Unidos hacia Cuba, se abordarán el miércoles 30.

El Simposio Internacional la Revolución Cubana: Génesis y Desarrollo Histórico, es oportunidad para analizar la evolución del proceso revolucionario cubano, así como los reajustes y actualización de su modelo económico.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.