Cultura cubana presente en Festival del Habano

La Habana, Cuba. – La Feria Comercial de la XXII edición del Festival del Habano, quedó inaugurada hoy con la presencia de 239 expositores de 8 países, un 5 por ciento más que en la edición anterior.

La Viceministra Primera de Comercio Exterior, Ana Teresita González, afirmó que poder realizar esta Feria, a pesar del recrudecimiento del bloqueo y la persecución económica a la que estamos sometidos, demuestra la confianza de los hombres de negocios en el mercado cubano

Expresó que el evento es el marco ideal para los intercambios técnicos y comerciales entre empresarios, proveedores y el público participante en el Festival, venido de todo el mundo

Ana Teresita González, agradeció la presencia de los expositores y en especial a los cubanos, quienes muestran la variada oferta de nuestro país en ámbitos tan diversos como la artesanía, moda, turismo y gastronomía.

