Cubanos desarrollan movimiento por la liberación de Lula

Santiago de Cuba. – Trabajadores, estudiantes y pueblo en general de Santiago de Cuba inician hoy el proceso de recogida de firmas en reclamo de la liberación de Luíz Inacio Lula da Silva, expresidente brasileño encarcelado injustamente hace más de año y medio.

Convocados por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, los actos tienen como objetivo ser fieles al sentido de justicia e internacionaismo del pueblo de Cuba. Reportó: Sánchez Fujichiro.

En Granma, las Empresas Mecánica Bayamo, Lácteas, el Hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes y la Facultad de Ciencias Médicas Efraín Benítez son escenario este martes del inicio del proceso de firmas de los trabajadores para exigir la libertad del expresidente de Brasil.

Ese reclamo persigue que se haga justicia en el caso de Lula, quien cumple injusto encarcelamiento, pero batalla por su libertad e inocencia

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.