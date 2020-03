Cubanas celebran el Día Internacional de la Mujer (+Fotos)

Sancti Spíritus, Cuba. – El acto central por el Día Internacional de la Mujer se desarrolló en la Cooperativa de Producción Agropecuaria La Nueva Cuba, de Cabaiguán, como reconocimiento a Sancti Spíritus.

La miembro del Buró Político del Partido, Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, entregó a las espirituanas la bandera de Vanguardia Nacional de la organización.

Alcanzaron la condición de Destacadas, Granma, Guantánamo, Ciego de Ávila y Artemisa, y fueron reconocidas por su avance, Santiago de Cuba y Mayabeque.

Al resumir la ceremonia en Cabaiguán, Sancti Spíritus, Teresa Amarelle, ratificó la fidelidad al legado del Comandante en Jefe Fidel Castro, y de Vilma Espín, a quien se dedicó la efemérides; previo al acto, al que asistió también la miembro del Secretariado del Comité Central, Olga Lidia Tapia Iglesias, realizaron un trabajo voluntario.

