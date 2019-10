Cuba y Venezuela evalúan estrategias contra bloqueo de Estados Unidos

Bakú, Azerbaiyán. – Los cancilleres de Cuba, Bruno Rodríguez, y de Venezuela, Jorge Arreaza, sostuvieron en Bakú un encuentro para evaluar estrategias conjuntas, con el fin de contrarrestar las agresiones de Estados Unidos.

El intercambio se realizó durante la reunión ministerial previa a la XVIII Cumbre de Jefes de Estados y Gobiernos del Movimiento de Países No Alineados, que se celebra en la capital Azerí.

Ambos diplomáticos analizaron las consecuencias del bloqueo impuesto por Estados Unidos, y acordaron proteger a sus naciones de esas medidas coercitivas y unilaterales, que buscan asfixiar a los pueblos.

El jefe de la diplomacia venezolana exhortó a los miembros del Movimiento de Países No Alineados, a reafirmar los principios de la no intervención en asuntos internos de los países, el respeto a la diversidad cultural, religiosa y los derechos humanos a la paz y al desarrollo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.