Cuba y Rusia: historia y cooperación

La Habana, Cuba. – Los históricos vínculos de amistad y cooperación entre Cuba y Rusia fueron resaltados hoy por el Titular de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, Esteban Lazo, al recibir en La Habana a la Presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko.

Lazo subrayó a la distinguida visitante que constituye un alto honor tenerla en la Isla nuevamente, precisamente en el contexto de las celebraciones por el aniversario 500 de La Habana, y destacó el aporte de Rusia en la restauración de la majestuosa obra del Capitolio.

Matvienko significó los avances de nuestro país en materia de salud y educación, al tiempo que valoró el alto nivel de las relaciones bilaterales, que se construyen -enfatizó- en una atmósfera de sociedad estratégica.

Dijo que el Capitolio quedará como uno de los símbolos de amistad entre Rusia y Cuba, aunque no será el único, pues los nexos se fortalecen cada día.

La visita oficial de la Presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko, será un impulso más a las excelentes relaciones entre Cuba y el país euroasiático, aseveró el Titular de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, Esteban Lazo.

En declaraciones a la prensa tras recibir a la alta dirigente parlamentaria, Lazo dijo que fue un encuentro amistoso, con coincidencia de criterios sobre disímiles asuntos, y en el que pasaron revista al convenio bilateral firmado en 2013.

Matvienko afirmó que resulta muy gratificante visitar La Habana en su medio milenio, y conocer obras tan impresionantes como el Capitolio, un regalo para el pueblo cubano, y donde la colaboración rusa fue esencial.

Destacó que los vínculos entre ambos países están hoy al más alto nivel, y remarcó el interés de compañías rusas por insertarse en el mercado nacional.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.