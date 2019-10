Cuba y Japón, 90 años de relaciones diplomáticas

Tokio, Japón. – Con la presencia de Roberto Morales, vicepresidente del Consejo de Ministros cubano, se celebró en Japón una velada cultural con motivo del aniversario 90 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y la tierra del sol naciente.

Según la Embajada de Cuba en Japón, una amplia representación de autoridades del Gobierno japonés, del sector político, económico-comercial, entre otros, se reunieron allí para celebrar la fecha.

La Embajada cubana, en redes sociales, publicó que el Ministro de Estado para Relaciones Exteriores reconoció la larga amistad entre ambos países, e hizo votos por su continuo fortalecimiento.

En nombre del Gobierno cubano, el embajador de la Isla destacó que persiste la voluntad por ambas partes de profundizar los nexos bilaterales, en beneficio de ambos pueblos y considerando los retos e intereses compartidos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.