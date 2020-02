Cuba y Angola por potenciar nexos económicos

La Habana, Cuba. – Las históricas relaciones de amistad entre Cuba y Angola, así como la voluntad de explorar nuevas áreas de colaboración, fueron ratificadas hoy por el Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y el Presidente del Consejo de Administración de la Zona Económica Especial de Luanda – Bengo, Antonio Henriques Da Silva.

Durante el encuentro en La Habana, Malmierca destacó los entrañables vínculos entre ambos países, y manifestó que continuarán trabajando de conjunto para potenciar los económicos.

El también Presidente de la Agencia de Inversión Privada y Promoción de las Exportaciones de Angola, Antonio Henriques Da Silva, se refirió a su recorrido por la Zona Mariel, enclave que -dijo- impresiona por la infraestructura instalada y los proyectos que impulsa.

La delegación de Angola visitó además este jueves el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.

