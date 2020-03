Cuba sigue siendo un destino turístico seguro

La Habana, Cuba.- Directivos del Ministerio de Turismo ratificaron que Cuba es un destino seguro para vacacionistas por la puesta en práctica de un Plan nacional de prevención y enfrentamiento al Covid-19.

Hay una estrategia para contener la entrada de la enfermedad, y en caso de que se presentase están dispuestos los protocolos necesarios para evitar la diseminación, dijo en rueda de prensa la directora de Calidad del MINTUR, Grisel López .

La funcionaria explicó que se mantiene vigilancia sanitaria sobre turistas y empleados y que se establecieron zonas de aislamiento, tanto en los hoteles como en las casas privadas de alojamientos gestionadas por cuentapropistas.

De acuerdo con López se han establecido a nivel territorial algunas instalaciones donde pueden ser aislados los enfermos hasta recibir el tratamiento garantizado por el sistema de salud de la isla.

