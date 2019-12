Cuba sigue apostando por la independencia energética

La Habana, Cuba. – Hasta octubre, en Cuba se generaron 687 mil mega watts horas con fuentes renovables de energía, lo cual ahorró 178 mil toneladas de combustible.

Y es que la sustitución progresiva de combustibles fósiles en la generación de electricidad es esencial en la política para el desarrollo de las fuentes renovables, que se robustece con un Decreto-ley y cuatro normas complementarias, publicadas en la Gaceta Oficial Ordinaria número No. 95.

Ese instrumento legal precisa los beneficios arancelarios para que personas naturales y jurídicas adquieran equipos que utilizan fuentes renovables, a precios no recaudatorios, y con la oportunidad de acogerse al crédito bancario.

También, las normas señalan, como objetivo de la industria nacional, la producción de equipos, y piezas para el impulso de las fuentes renovables de energía.

