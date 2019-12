Cuba apuesta por una agricultura más resiliente

La Habana, Cuba. – En busca de fortalecer la resiliencia comunitaria ante huracanes y sequía, en 7 municipios de Villa Clara inició el proyecto PRO-ACT, el cual cuenta con un financiamiento de 2 millones de euros por la Unión Europea.

La iniciativa implementada por el Ministerio de la Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, tiene como objetivo mejorar las capacidades de productores y cooperativas dedicadas al cultivo de hortalizas y vegetales.

Además, contribuirá a mejorar el monitoreo, análisis y uso de la información generada a nivel local para la toma de decisiones en temas de seguridad alimentaria y nutricional.

La situación geográfica de Cuba y los efectos del cambio climático convierten a la Isla en una zona vulnerable, de ahí la importancia de proyectos como esté dirigido a fortalecer nuestra agricultura.

