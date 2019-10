Crisol de la nacionalidad cubana en Fiesta de la Cubanía

Bayamo, Cuba. – El XXVII Evento teórico Crisol de la Nacionalidad Cubana, comienza el próximo jueves en Bayamo como parte del porgrama de la Fiesta de la Cubanía que tien por sede a la oriental ciudad.

Al inicio de la Fiesta de la Cubanía le sigue la apertura de ese foro por el Doctor Rafael Acosta D’Arriba, destacado ensayista y escritor, que impartirá una conferencia sobre el bicentenario de Carlos Manuel de Céspedes.

La directora de la Casa de la Nacionalidad Cubana, Damiana Pérez Figueredo, destacó que Rafael Acosta, es uno de los investigadores que más ha aportado a la figura del Padre de la Patria, en cuanto a su trascendencia histórica y la formación de un pensamiento.

Pérez Figueredo añadió que, en el Crisol de la Nacionalidad Cubana, se presentará la última versión del libro Los silencios quebrados de San Lorenzo, y dijo que los asistentes a ese evento sesionarán en comisiones en el Hotel Sierra Maestra.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.