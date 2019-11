Convoca Machado Ventura a mayor producción

Cienfuegos, Cuba. – El segundo secretario del Partido, José Ramón Machado Ventura, llamó en Cienfuegos a garantizar el éxito de la zafra azucarera, en recorrido por los centrales Antonio Sánchez, 14 de Julio y Ciudad Caracas, 3 de los 4 ingenios que molerán en la provincia.

En intercambio con directivos, Machado Ventura reflexionó sobre la necesidad de lograr molidas altas y estables, a fin de buscar en la eficiencia el déficit de materia prima, hoy con campos de caña de insuficientes rendimientos.

Aseguró que existen posibilidades de salir adelante en la contienda con lo que tenemos, e incluso avanzar, a pesar de las intenciones del gobierno de Estados Unidos de boicotear la economía cubana.

Machado Ventura significó la importancia de las acciones de control y exigencia en la cadena productiva que comienza en los cortes, sigue en el tiro y termina con la fabricación del crudo.

Acompañado por Félix Duarte Ortega, primer secretario del Partido en Cienfuegos, Machado Ventura recorrió áreas de la destilería de alcoholes finos Alficsa Plus, en Aguada, donde corroboraron el magnífico estado técnico de la planta, tras una cuantiosa inversión.

En el polo productivo Horquita, donde concentran esfuerzos en la siembra de malanga y se preparan para iniciar las plantaciones de papa, llamó a incrementar los volúmenes de productos agrícolas destinados a la exportación y la sustitución de importaciones.

El segundo secretario del Partido también visitó el enclave agrícola de Juraguá; allí conoció que la minindustria El tostón, en fase de construcción y montaje tecnológico, es el cuarto proyecto de desarrollo local en Abreus.

En esa fábrica no se descarta la elaboración de encurtidos y otros surtidos, aunque la principal línea, como lo indica su nombre, estará dedicada a tostones deshidratados.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.