Convoca el movimiento obrero al análisis del Plan de la Economía

La Habana, Cuba. – La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) convoca, en los meses de enero y febrero, al análisis del plan de la economía para el 2020 en los colectivos laborales, teniendo en cuenta las restricciones que sin duda prevalecerán.

Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la CTC, expresó que en ese ejercicio se necesita la máxima integración y acompañamiento de las direcciones administrativas.

El miembro del Buró Polñitico destacó que esos directivos deben presentar informes que precisen las potencialidades y reservas dirigidas a encontrar fórmulas y superar dificultades.

El dirigente insistió en que hay que escuchar las propuestas de los trabajadores y tener la capacidad de encausarlas, dando a ellos el ejercicio de participación por ser los verdaderos protagonistas de la producción de riquezas para el desarrollo del país y el bienestar de la sociedad.

