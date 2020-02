Convoca Asamblea Nacional a Tuitazo y Foro Online

Cuba. – A un año del Referendo, devenido ejercicio de transparencia y democracia en el que cerca de 7 millones de cubanos votaron Sí por la nueva Constitución, la Asamblea Nacional convoca a un Tuitazo este lunes 24 de febrero.

Las etiquetas para esta cita en las redes serán #CubaLegisla y #PoderPopular, y la ocasión constituirá escenario, además para recordar el reinicio de las luchas por nuestra independencia, en su aniversario 125.

El Parlamento invita a participar también en un Foro en Directo desde su página en Facebook, a partir de las 10:30 de la mañana del lunes, para intercambiar con un panel de diputados sobre cómo se ha ido cumpliendo el mandato constitucional.

Desde hoy pueden enviar sus dudas, preguntas y opiniones a la dirección electrónica publicaciones@anpp.gob.cu, y a través de los sitios oficiales en redes sociales del Legislativo cubano: @asambleanacionalcuba (Facebook) y @AsambleaCuba (Twitter).

