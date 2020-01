Contribuyen Bufetes Colectivos a la actualización del modelo económico

La Habana, Cuba. – Los profesionales del sector jurídico trabajan en todas las normativas y reglamentaciones, en cumplimiento de los postulados constitucionales, lo que contribuye decisivamente con la actualización del modelo económico cubano.

En esa importante labor, se destaca la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que el día 22 cumple 55 años de fundada y hoy brinda servicios especializados a más de un millón de clientes anuales.

Ariel Mantecón, presidente de la Junta Directiva de la organización, afirmó a la prensa que la capacitación a esos profesionales es de las tareas priorizadas, así como el mejoramiento de los locales que brindan el servicio jurídico.

El día 22, un grupo de especialistas destacados recibirá el sello conmemorativo por 55 años de la Organización de Bufetes Colectivos, y además la Toga de Honor.

